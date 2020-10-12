Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 77.2
воздух +23
море +22

Общество

Фестиваль профессиональных театров танца состоится в Севастополе

13:31 понедельник, 12 октября 2020
Севастополь

С 27 октября по 2 ноября в Севастополе пройдет II Международный фестиваль профессиональных театров танца «ART-БУХТА».

Он откроется показом хореографического спектакля «Пигмалион» на сцене Севастопольского академического театра танца им. Вадима Елизарова.

Каждый вечер, в течение недели, севастопольской публике вновь будут показаны представления профессиональных театров танца. Свои программы представят танцевальные коллективы из городов России, работающие в различных стилях: балет, бальный танец, эстрадный танец, современная хореография. Среди участников — Музыкальный театр пластического балета «Новый балет» (Москва), Астраханский театр танца (Астрахань), театр танца им. Вадима Елизарова (Севастополь) и дуэт двухкратных чемпионов мира по бальным танцам (Арсен Агамалян и Оксана Васильева) из Твери.

Завершится фестиваль 2 ноября гала-концертом и церемонией награждения участников на сцене Севастопольского русского академического драматического театра имени Луначарского.

Начало всех представлений в 19.00.

В тексте использованы материалы: Севастопольский меридиан

Ранее Новости Крыма сообщали:

Какой сегодня праздник 11 октября. Сегодня, 11 октября 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Какой сегодня праздник 10 октября. Сегодня, 10 октября 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Какой сегодня праздник 9 октября. Сегодня, 9 октября 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Какой сегодня праздник 8 октября. Сегодня, 8 октября 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Происшествия
В Крыму от пули сослуживца погиб контрактник

В Крыму от пули сослуживца погиб контрактник

В воинской части в селе Перевальном Симферопольского района Крыма погиб военнослужащий.

Власть
Зеленский думает, что Путин вернет Крым

Зеленский думает, что Путин вернет Крым

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что верит в возможность заключения мирного соглашения с президентом России Владимиром Путиным, по которому Крым и другие украинские территории снова войдут в состав Украины.

Происшествия
В Алуште пьяный мужчина разгромил двери больницы

В Алуште пьяный мужчина разгромил двери больницы

В Алуште сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали гражданина, подозреваемого в умышленном повреждении имущества центральной городской больницы.

Общество
Виноват климат: будущее пицундской сосны в Крыму под угрозой

Виноват климат: будущее пицундской сосны в Крыму под угрозой

Ученые выявили факторы, которые определяют рост пицундской сосны в Крыму и на черноморском побережье Кавказа — единственных местах обитания этого вида.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации