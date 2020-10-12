Фестиваль профессиональных театров танца состоится в Севастополе

С 27 октября по 2 ноября в Севастополе пройдет II Международный фестиваль профессиональных театров танца «ART-БУХТА».

Он откроется показом хореографического спектакля «Пигмалион» на сцене Севастопольского академического театра танца им. Вадима Елизарова.

Каждый вечер, в течение недели, севастопольской публике вновь будут показаны представления профессиональных театров танца. Свои программы представят танцевальные коллективы из городов России, работающие в различных стилях: балет, бальный танец, эстрадный танец, современная хореография. Среди участников — Музыкальный театр пластического балета «Новый балет» (Москва), Астраханский театр танца (Астрахань), театр танца им. Вадима Елизарова (Севастополь) и дуэт двухкратных чемпионов мира по бальным танцам (Арсен Агамалян и Оксана Васильева) из Твери.

Завершится фестиваль 2 ноября гала-концертом и церемонией награждения участников на сцене Севастопольского русского академического драматического театра имени Луначарского.

Начало всех представлений в 19.00.

В тексте использованы материалы: Севастопольский меридиан

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