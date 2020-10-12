Общество
Фестиваль профессиональных театров танца состоится в Севастополе
С 27 октября по 2 ноября в Севастополе пройдет II Международный фестиваль профессиональных театров танца «ART-БУХТА».
Он откроется показом хореографического спектакля «Пигмалион» на сцене Севастопольского академического театра танца им. Вадима Елизарова.
Каждый вечер, в течение недели, севастопольской публике вновь будут показаны представления профессиональных театров танца. Свои программы представят танцевальные коллективы из городов России, работающие в различных стилях: балет, бальный танец, эстрадный танец, современная хореография. Среди участников — Музыкальный театр пластического балета «Новый балет» (Москва), Астраханский театр танца (Астрахань), театр танца им. Вадима Елизарова (Севастополь) и дуэт двухкратных чемпионов мира по бальным танцам (Арсен Агамалян и Оксана Васильева) из Твери.
Завершится фестиваль 2 ноября гала-концертом и церемонией награждения участников на сцене Севастопольского русского академического драматического театра имени Луначарского.
Начало всех представлений в 19.00.
В тексте использованы материалы: Севастопольский меридиан
Ранее Новости Крыма сообщали:
Какой сегодня праздник 11 октября. Сегодня, 11 октября 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Какой сегодня праздник 10 октября. Сегодня, 10 октября 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Какой сегодня праздник 9 октября. Сегодня, 9 октября 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Какой сегодня праздник 8 октября. Сегодня, 8 октября 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
В Крыму от пули сослуживца погиб контрактник
В воинской части в селе Перевальном Симферопольского района Крыма погиб военнослужащий.
Зеленский думает, что Путин вернет Крым
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что верит в возможность заключения мирного соглашения с президентом России Владимиром Путиным, по которому Крым и другие украинские территории снова войдут в состав Украины.
В Алуште пьяный мужчина разгромил двери больницы
В Алуште сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали гражданина, подозреваемого в умышленном повреждении имущества центральной городской больницы.
«Он сознался»: в Следкоме рассказали о гибели студентки в Крыму
От подозреваемого получены признательные показания.
8 октября
Виноват климат: будущее пицундской сосны в Крыму под угрозой
Ученые выявили факторы, которые определяют рост пицундской сосны в Крыму и на черноморском побережье Кавказа — единственных местах обитания этого вида.