Два человека погибли на дорогах Крыма за неделю

За минувшую неделю в дорожно-транспортных происшествиях в Крыму погибли два человека, спасено 17 граждан.

Об этом сообщила пресс-служба МЧС республики.

«За прошедшую неделю крымские спасатели 12 раз привлекались к ликвидации последствий ДТП. В результате оперативных действий было спасено 17 человек, двое получили травмы, несовместимые с жизнью», – говорится в сообщении.

Кроме того, за отчетный период спасатели потушили 61 пожар, из них 33 – возгорания сухой растительности и мусора, не причинившие материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан.

Также зафиксировано три происшествия на воде, на которых спасено семь человек, один человек погиб.

В горно-лесной зоне проведено четыре поисково-спасательных операции, спасено семь граждан.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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