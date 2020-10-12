Два человек с COVID-19 скончались за минувшие сутки

Два человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались в Крыму за минувшие сутки.

Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения Республики Крым.

Таким образом в Крыму за весь период пандемии скончались 91 пациентов с коронавирусом.

За минувшие сутки в Крыму выявлено 148 новых случаев COVID-19. Всего в республике зарегистрировано 6010 случаев новой коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период – 3457 человек, из них 7 за последние сутки.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму выявили еще 148 случаев коронавируса. За 11 октября на территории Республики Крым подтверждено 148 новых случаев коронавирусной инфекции.

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