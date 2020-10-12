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Коронавирус в Крыму

Два человек с COVID-19 скончались за минувшие сутки

16:09 понедельник, 12 октября 2020

Два человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались в Крыму за минувшие сутки.

Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения Республики Крым.

Таким образом в Крыму за весь период пандемии скончались 91 пациентов с коронавирусом.

За минувшие сутки в Крыму выявлено 148 новых случаев COVID-19. Всего в республике зарегистрировано 6010 случаев новой коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период – 3457 человек, из них 7 за последние сутки.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму выявили еще 148 случаев коронавируса. За 11 октября на территории Республики Крым подтверждено 148 новых случаев коронавирусной инфекции.

COVID мутировал: врачи обнаружили новый необычный симптом коронавируса. Волдыри на ногах могут быть симптомом новой коронавирусной инфекции, заявил доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн со ссылкой на доклад британских исследователей.

Врач назвал тесты на антитела пустой тратой денег. Тесты, которые выявляют наличие антител к коронавирусу, врач назвал пустой тратой денег. Положительный результат не означает, что можно не соблюдать масочный режим.

COVID в Севастополе: за сутки 35 человек заболели и один скончался. За минувшие сутки в Севастополе зарегистрированы 35 новых случаев заражения коронавирусом, сообщила пресс-служба правительства города.

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