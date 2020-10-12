Бывшая вице-мисс «Украина Вселенная» из Керчи примет участие в российском конкурсе красоты

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Керчанка Анастасия Божкова примет участие в российском конкурсе красоты «Миссис International-Россия», финал которого состоится в Ростове-на-Дону (Россия).

Об этом она рассказала в эфире российского радио «Спутник в Крыму».

Божкова рассказала, пишут СМИ, что финал пройдет 19 октября в Ростове-на-Дону. Она планирует привезти на конкурс костюм, который назвала «крымским»: он будет сделан из цветов, с ручной вышивкой, золотыми нитями, его главная идея – соцветие культур на Крымском полуострове.

Напомним, 29 мая 2019 года Анастасия Божкова завоевала гран-при на конкурсе красоты Miss Eurasia 2019, который прошел в Анталии (Турция). Как сообщается на официальном сайте, в конкурсе принимали участие 25 представительниц стран и республик Евразийского континента.

В 2013 году Божкова получила титул третьей вице-мисс на конкурсе «Украина Вселенная».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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