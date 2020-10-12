Аксенов понял, что неограниченное бурение скважин может нанести вред экологии Крыма

фото © Новости Крыма

Решение вопросов водоснабжения на Крымском полуострове путем использования исключительно подземных вод чревато экологическими проблемами.

Об этом сегодня в ходе совещания по вопросам водоснабжения Симферополя, Бахчисарайского и Симферопольского районов заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

«Советов всегда много. Но когда доходит до дела, начинаем упираться – такие последствия просчитали? Нет, не просчитали. А просто говорить: давайте набурим, начнем все это качать в сумасшедших объемах... Представьте, Симферополю, Симферопольскому и Бахчисарайскому району 200 тысяч кубометров в сутки поднимать воды. Что там будет потом с этой экологией», – сказал глава Крыма.

Аксенов добавил, что бурение дополнительных скважин является временной мерой. На данный момент из подземных источников добывается порядка 40 тысяч кубометров.

Ранее ученый из Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского Илья Николенко предложил создать в Крыму новые водохранилища, чтобы в большей мере использовать воды, стекающие с гор. По мнению эксперта, такая мера может стать альтернативой опреснению воды.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму пересох самый большой водопад. В Крыму пересох самый большой водопад полуострова Учан-Су.

В Салгире завелись раки. Во время очистки русла реки Салгир рабочие обнаружили раков.

В Крыму намерены продолжать добычу песка на Донузлаве. В Крыму намерены продолжать добычу песка на озере Донузлав, что угрожает пляжам западного побережья полуострова.

В Крыму готов к выездам реанимобиль для дельфинов. Крымская автономная некоммерческая организация «Безмятежное море» завершила оборудование специального реанимобиля для морских млекопитающих.