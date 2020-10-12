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Водный кризис

Аксенов понял, что неограниченное бурение скважин может нанести вред экологии Крыма

15:40 понедельник, 12 октября 2020
Аксенов понял, что неограниченное бурение скважин может нанести вред экологии Крыма

фото © Новости Крыма

Решение вопросов водоснабжения на Крымском полуострове путем использования исключительно подземных вод чревато экологическими проблемами.

Об этом сегодня в ходе совещания по вопросам водоснабжения Симферополя, Бахчисарайского и Симферопольского районов заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

«Советов всегда много. Но когда доходит до дела, начинаем упираться – такие последствия просчитали? Нет, не просчитали. А просто говорить: давайте набурим, начнем все это качать в сумасшедших объемах... Представьте, Симферополю, Симферопольскому и Бахчисарайскому району 200 тысяч кубометров в сутки поднимать воды. Что там будет потом с этой экологией», – сказал глава Крыма.

Аксенов добавил, что бурение дополнительных скважин является временной мерой. На данный момент из подземных источников добывается порядка 40 тысяч кубометров.

Ранее ученый из Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского Илья Николенко предложил создать в Крыму новые водохранилища, чтобы в большей мере использовать воды, стекающие с гор. По мнению эксперта, такая мера может стать альтернативой опреснению воды.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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