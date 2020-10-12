COVID-19 в Севастополе выявлен у 34 человек за сутки

Новая коронавирусная инфекция подтверждена за сутки в Севастополе у 34 человек.

Об этом сообщила пресс-служба правительства города.

«По состоянию на утро 12 октября зарегистрировано 34 новых случая заболевания COVID-19. Это местные жители в возрасте от 15 до 85 лет и один привозной случай. Пять человек выписаны после выздоровления», – говорится в сообщении.

Всего с начала года в Севастополе коронавирус подтвержден у 1355 человек, из них выздоровели 895 человек, 39 человек скончались.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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