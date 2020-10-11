Власти Севастополя назвали самые опасные дороги в городе

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Власти Севастополя назвали аварийно-опасные участки дорог, где по итогам 2019 года чаще всего происходили ДТП.

Список опубликован на сайте правительства города.

Самым опасным местом оказался склон длиной 300 м на 61-км трассы Ялта – Севастополь. По данным властей, за год там произошли четыре ДТП, в которых погибли три человека и пострадали еще 17 (в том числе один ребенок). Отмечается, что на этом участке планируют установить знаки, световозвращатели и нанести разметку.

По информации властей города, опасен съезд с улицы Вакуленчука на проспект Октябрьской Революции, с примыканием к улице Красивая (напротив домов №45, 53, 53/1) – там произошли 13 ДТП, в которых были травмированы 15 человек. На этом участки планируют построить двухуровневую развязку.

В перечне аварийно-опасных мест также указаны такие участки:

- улица Вакуленчука, напротив домов №36/1, 36/3,36/4, 39-Б (5 ДТП, 10 пострадавших);

- дорога на улице Пожарова, напротив домов №1-Б, 6, 10 (5 ДТП, 8 пострадавших);

- проспект Генерала Острякова, возле домов №59, 80, 86 (5 ДТП, 7 пострадавших);

- проспект Героев Сталинграда, у домов №63, 65, 67 (6 ДТП, 6 пострадавших);

- улица Правды, рядом с домами №2-В, 15, 17, 19 (6 ДТП, 6 пострадавших);

- участок дороги напротив дома №48 на улице Большая Морская (4 ДТП, 6 пострадавших);

- проспект Генерала Острякова, напротив домов №141-А, 143 и от дома № 178 до улицы Хрусталева, 111 (5 ДТП, 5 пострадавших);

- от улицы Котовского до улицы Буденного, 20 (3 ДТП, 7 пострадавших);

- перекресток на проспекте Генерала Острякова, с поворотами на Максимову дачу и 5-й км Балаклавского шоссе (5 ДТП, 5 пострадавших);

- напротив дома №40 на улице Коммунистическая (3 ДТП, 6 пострадавших);

- возле домов №169-А и №173 на улице Хрусталева (3 ДТП, 3 пострадавших);

- улица Хрусталева, у домов №30 и №49 (3 ДТП, 3 раненных);

- у дома №21 на улице Ковпака (3 ДТП, 3 пострадавших);

- улица Николая Музыки, возле домов №42, №52 (3 ДТП, 3 пострадавших);

- 325 м вдоль ущелья с серпантином на трассе Симферополь – Бахчисарай – Севастополь (3 ДТП, 3 пострадавших).

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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