В Севастополе на службу в российскую армию по контракту призвали 250 человек

В Министерстве обороны России сообщают, что с начала года в Севастополе в ряды Вооруженных сил через пункт отбора граждан на службу по контракту призваны 250 человек.

«Граждане стали военнослужащими по контракту и 95 процентов из них пополнили ряды Черноморского флота, а остальные пять процентов проходят службу в подразделениях Южного военного округа, дислоцированных в Севастополе и Республике Крым», – говорится в информации на сайте Минобороны России.

По данным ведомства, из 250 контрактников около 60 человек после окончания школы поступили в различные образовательные учреждения, получили высшее или среднее специальное образование, однако, как указано в сообщении, «решили связать свою жизнь с воинской службой».

«Остальные новобранцы уже имели за плечами опыт срочной службы и пришли в пункт отбора граждан на службу по контракту, чтобы вернуться в армию уже в новом статусе», – добавили в министерстве.

До этого в Минобороны России сообщали, что с начала года пунктом отбора граждан на военную службу по контракту в Симферополе в войска направлено более 500 человек, что на 5% выше показателей за аналогичный период прошлого года.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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