В Никитском ботсаду зацветут 35 тысяч хризантем

В Никитском ботаническом саду начинается пора «златоцветных».

Именно так называли хризантему древние греки. Изначально эти цветы были исключительно солнечного цвета. Но за 26 веков своей истории появилось огромное множество сортов этих «королев осени».

На старейшей цветочной выставке сада, которая в этом году пройдет в 67-й раз, гости смогут увидеть целых 500 сортов и селекционных форм. Из них 58 новинок: 14 — иностранной селекции, 44 «родились» в НБС. Всего 35 тысяч кустов всевозможных форм и оттенков зацветут под солнцем и небом Крыма совсем скоро. Первые хризантемы уже радуют посетителей и пчел.

— В этом году хризантемы «припозднились». Обычно в это время они уже начинают активно цвести. Пик цветения приходится на начало ноября. Но этот год аномальный. Очень жарко. А хризантема такая культура, которая любит прохладу. Поэтому сроки чуть сдвинулись. Активное цветение ожидаем к 27-му числу, — рассказала «Крымскому журналу» заведующая лабораторией дендрологии, цветоводства и ландшафтной архитектуры Никитского ботсада Светлана Плугатарь.

Традиционно в этих числах в саду торжественно открывают Бал хризантем. Но пандемия коронавируса вмешалась и в этот ритуал. Однако, в отличие от весеннего Парада тюльпанов, когда сад был закрыт для посещения и цветами любовались исключительно в Интернете, хризантемы можно будет увидеть вживую, ощутить их «королевский аромат» и зарядиться солнцем на всю зиму. Кроме того, гости смогут выбрать королеву и принцессу бала – самые красивые крупно-и мелкоцветковые сорта хризантем. А также придумать названия новинкам, выведенным селекционерами ботсада. При этом сотрудники сада просят не забывать про маски и дистанцию.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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