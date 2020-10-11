В Крыму развернули дополнительные койки для больных COVID

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В Крыму для больных коронавирусом развернули на 733 койки больше, чем положено нормативом Минздрава РФ.

Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

«В республике на данный момент развернуто 1689 коек для лечения больных с новой коронавирусной инфекцией, в то время как по нормативу Минздрава России предусмотрено развертывание 956 коек. В случае крайней необходимости, развертывание коек в инфекционных стационарах будет продолжено», - отметили в пресс-службе ведомства.

Вместе с тем, в Минздраве по Крыму сообщили, что до 30% заболевших крымчан получают амбулаторное лечение.

«Информация о наличии свободных коечных мест в инфекционных госпиталях является оперативной, данные корректируются с учетом процесса госпитализации пациентов в медицинские учреждения», - уточнил собеседник агентства.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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