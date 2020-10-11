В крымском селе нашли бомбу весом в 100 килограммов

Специалисты отделения пиротехнических работ Специального морского отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым была обезвредили фугасную авиабомбу (ФАБ-100) массой 100 кг, обнаруженную в с. Первомайское Кировского района.

Взрывоопасный предмет извлечен, транспортирован и уничтожен на специальном полигоне. Пиротехнические работы по обезвреживанию проведены с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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