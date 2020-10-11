Украина накажет Никарагуа за отправку консула в Крым

Правительство Украины на заседании в пятницу инициировало процедуру ввода санкций против Никарагуа за назначение почетного консула в Крыму.

Ранее власти этой латиноамериканской страны проигнорировали ноту протеста МИД Украины с требованием не назначать консула.

Вице-премьер, замглавы делегации Киева в контактной группе по Донбассу Алексей Резников назвал такой шаг со стороны Манагуа «противоправным» и идущим вразрез с «интересами национальной безопасности Украины.

По его словам, принятое правительством решение о санкциях должно быть рассмотрено Советом национальной безопасности и обороны Украины, затем его должен ввести в действие президент страны и утвердить Верховная рада. При этом Резников не сказал, какие именно санкции Киев намерен ввести в отношении Манагуа.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Мухомор из Калиниграда: Аксенов назначил нового вице-премьера Крыма. Экс-руководитель администрации Калининграда Светлана Маслова назначена вице-премьером Крыма.

Бывший феодосийский чиновник заплатит штраф за нанесение ущерба бюджету. Феодосийский городской суд назначил бывшему начальнику управления капитального строительства администрации города штраф за то, что он перечислил из бюджета 800 тысяч рублей на счет подрядной организации, не выполнившей условия контракта.

Аксенов назначил исполняющего обязанности министра транспорта. Глава Крыма Сергей Аксенов назначил исполняющим обязанности министра транспорта республики первого замминистра Татьяну Малий.

Аксенов решил ввести новые ограничения по коронавирусу. Индивидуальным предпринимателям и перевозчикам в Крыму запретили обслуживать клиентов без масок из-за ситуации с пандемией коронавируса.