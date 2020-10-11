Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Пенсионерам в Крыму рекомендуют сидеть по домам ● В Севастополе фиксируют рост больных и смертей из-за коронавируса ● Пять COVID-положительных пациентов скончались в Крыму за сутки ● Антирекорд снова обновлен: оперативная сводка по COVID в Крыму ● Почти треть пациентов с коронавирусом в Крыму лечатся на дому
Учителей Севастополя могут отправить в полуудаленку
В правительстве Севастополя рассмотрят возможность частичного перехода школьников на дистанционный формат обучения по желанию родителей в период распространения коронавируса.
Об этом стало известно в пятнице на заседании оперативного штаба.
По словам губернатора Михаила Развожаева, накануне во время прямого эфира на телеканале СТВ, с такой просьбой к нему обратились родители севастопольских школьников. Теперь властям предстоит понять, выдержат ли учителя двойную нагрузку, проводя уроки в онлайн и офлайн форматах, и не снизится ли от этого качество образования.
«Ольга Леонидовна <Тимофеева>, возьмите в работу, если есть такая инициатива со стороны родителей, готовых взять на себя ответственность за организацию дома обучения, <нужно проанализировать> насколько у нас педагоги справятся одновременно и онлайн, и офлайн часть детей обучать. Если это отдельные карантинные классы – понятно, другой вопрос, если это будет системой – треть школы, допустим, будет находиться дома», - поручил Развожаев.
По словам вице-губернатора Ольги Тимофеевой, на сегодняшний день в городе на карантин по ковиду закрыт только один класс, еще шесть классов находятся в режиме карантина по ОРВИ.
При этом карантин по гриппу и ОРВИ вводится в классе, если болеют 20% учащихся, в случае коронавируса карантин вводится, если в классе выявлен хотя бы один случай заболевания. Учебный процесс во время карантина продолжается в дистанционном формате. Решение о переводе на карантин принимается руководством школы, уточнила Тимофеева.
Она добавила, что все школы в полном объеме оборудованы рециркуляторами, а эпидситуация в образовательных учреждениях находится под двойным контролем - департамента здравоохранения и Роспотребнадзора.
Как ранее сообщалось, за неделю до осенних каникул в школах города будет проведено повторное тестирование учителей. Сегодня принято решение к тестированию также подключить воспитателей детсадов и работников пищеблоков дошкольных и школьных учреждений.
Напомним, со следующей недели в городе вводится обязательная самоизоляция для горожан старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, отменяются массовые спортивные и публичные мероприятия с числом участников более 50, а работодателям рекомендуется перевести сотрудников на удаленный режим работы.
Также юридические организации и индивидуальных предпринимателей обязали не допускать в транспорт и не оказывать услуги людям, не соблюдающим обязательный масочный режим.
В тексте использованы материалы: Форпост
Ранее Новости Крыма сообщали:
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