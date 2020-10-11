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Происшествия

Самолет Челябинск - Симферополь не долетел до Крыма

14:16 воскресенье, 11 октября 2020
Самолет Челябинск - Симферополь не долетел до Крыма

фото © Крыминформ

Сегодня утром, 11 октября, проблемы возникли на борту самолета, который взлетел в аэропорту Челябинска и должен был через несколько часов приземлиться в Симферополе. Но уже в воздухе судно развернули.

Airbus A320 «Уральских авиалиний» пролетел совсем немного. Он не успел даже покинуть Челябинскую область: развернулся в районе Златоуста и вернулся в Челябинск.

Борт уже благополучно приземлился в аэропорту областного центра, пассажиры получают багаж, сообщил читатель «КП-Челябинск». Теперь им придется ждать другой самолет.

Причина возвращения оказалась технической. Все детали сейчас устанавливаются.

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