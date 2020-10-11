Рост продолжается: в Крыму 152 новых случая заражения коронавирусом

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За 10 октября на территории Республики Крым зарегистрировано 152 случая коронавирусной инфекции.

121 из них выявлен при обращении за медицинской помощью, 31 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

Всего на текущий период в республике зарегистрировано 5862 случая новой коронавирусной инфекции. 107 из них завозные из-за границы, 128 случаев завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 4758 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 869 – при лабораторном скрининге здоровых лиц.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 5862 человека.Выздоровевших за весь период – 3450 человек.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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