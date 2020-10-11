Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 11 октября

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в воскресенье, 11 октября.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - гроза (местами грозы), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - гроза (местами грозы), уровень опасности желтый, пожарная опасность (высокая пожарная опасность в центральных районах), уровень опасности желтый. На южном побережье - гроза (местами грозы), уровень опасности желтый. В горах Крыма - гроза (местами грозы), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 13 до 21, ночью около 14 градусов. Ветер южный 8 км/час, возможны порывы до 23 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 69 до 88 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Ялте сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 17 до 23, ночью около 18 градусов. Ветер западный 10 км/час, возможны порывы до 24 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 69 до 82 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 18 до 20, ночью от 17 до 18 градусов. Ветер западный 14 км/час, возможны порывы до 31 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 88 до 94 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от 16 до 23, ночью от 17 до 18 градусов. Ветер северо-восточный 14 км/час, возможны порывы до 35 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 67 до 78 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Керчи сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 18 до 22, ночью от 18 до 19 градусов. Ветер юго-западный 18 км/час, возможны порывы до 31 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 73 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 17 до 21, ночью около 17 градусов. Ветер западный 14 км/час, возможны порывы до 32 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 75 до 81 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 14 до 23, ночью около 15 градусов. Ветер восточный 14 км/час, возможны порывы до 36 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 63 до 90 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Армянске сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 15 до 21, ночью от 15 до 16 градусов. Ветер восточный 18 км/час, возможны порывы до 39 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 73 до 84 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 13 до 18, ночью около 13 градусов. Ветер западный 10 км/час, возможны порывы до 18 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 77 до 92 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 12 до 20, ночью от 12 до 13 градусов. Ветер западный 6 км/час, возможны порывы до 11 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 65 до 89 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 20 до 22 градусов тепла. По городам: в Алуште - 21, в Евпатории - 21, на мысе Казантип в Азовском море - 21, в Керчи - 22, в Николаевке - 21, в Севастополе - 21, в Судаке - 22, на Тарханкуте - 21, в Феодосии - 22, в Ялте - 21 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 21, в Египте - 28, на Кипре - 27, в Одессе - 20, в Сочи - 23, в Турции - 27, в Хорватии - 23 градусов выше нуля.

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