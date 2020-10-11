Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Севастополе фиксируют рост больных и смертей из-за коронавируса ● Пять COVID-положительных пациентов скончались в Крыму за сутки ● Антирекорд снова обновлен: оперативная сводка по COVID в Крыму ● Почти треть пациентов с коронавирусом в Крыму лечатся на дому ● В Севастополе ужесточают меры против COVID
Пенсионерам в Крыму рекомендуют сидеть по домам
фото © Евген Жук
В Крыму пенсионерам рекомендуют не покидать свое жилье за исключением случаев прямой угрозы жизни и здоровью.
Данная норма внесена в указ главы Крыма Сергея Аксенова о режиме повышенной готовности из-за пандемии коронавируса.
«Рекомендовать гражданам в возрасте старше 65 лет, а также гражданам, имеющим хронические заболевания, не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев прямой угрозы жизни и здоровью», – сказано в документе.
Данные изменения вступили в силу с 1 октября.
Власти Севастополя также ввели обязательную самоизоляцию для граждан старше 65 лет.
Ранее сообщалось, что в Крыму запретили обслуживать пассажиров общественного транспорта и покупателей в магазинах, которые не носят защитные маски в условиях пандемии коронавируса.
За минувшие сутки в Крыму зарегистрировано 157 случаев коронавирусной инфекции, пять человек скончались. Всего за время пандемии зарегистрировано 5710 случаев COVID-19, умерли от коронавируса 87 человек. Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 1286 человек, выздоровели 850 человек, 38 человек умерло.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
Пять COVID-положительных пациентов скончались в Крыму за сутки. Пять человек с подтвержденным COVID-19 скончались в Крыму за сутки.
Антирекорд снова обновлен: оперативная сводка по COVID в Крыму. За минувшие сутки на территории республики было выявлено еще 157 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Почти треть пациентов с коронавирусом в Крыму лечатся на дому. Почти треть пациентов с коронавирусом в Крыму проходят курс лечения на дому.
В Севастополе ужесточают меры против COVID. В Севастополе с понедельника частично вернут режим самоизоляции – она станет обязательной для лиц старше 65 лет и для лиц с хроническими заболеваниями из категории риска по коронавирусу.
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