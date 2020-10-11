Нового вице-премьера Крыма Мухомор внесли в базу «Миротворца»

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Экс-глава администрации Калининграда Светлана Маслова, назначенная заместителем председателя Совета министров Крыма, внесена в раздел «Чистилище» в базу сайта «Миротворец».

Создатели «Миротворца» назвали чиновницу «российским оккупантом в АР Крым» и заявили, что Маслова, «согласившись занять пост вице-премьера Крыма, совершила осознанное деяние против национальной безопасности Украины».

Как сообщалось, 9 октября глава Республики Крым Сергей Аксенов подписал указ о назначении Масловой заместителем председателя Совета министров РК.

Светлана Маслова (Мухомор) родилась в 1967 году в Анапе. Окончила Калининградский технический институт рыбного хозяйства и промышленности по специальности «инженер-экономист». С 2008 по 2010 годы занимала должность заместителя главы администрации Калининграда. В 2010 году Маслова возглавила администрацию города и проработала в этой должности до августа 2012 года, уйдя в отставку по собственному желанию.

В ноябре 2012 года Маслова вернулась в мэрию Калининграда, став первым заместителем главы администрации. В мае 2014 года она покинула этот пост и на следующий день после увольнения заняла должность первого заместителя главы города, что фактически означало выполнение представительских полномочий без функции управления.

Заместителем главы города Мальцева проработала до февраля 2019 года и впоследствии заняла должность вице-президента ООО «Автотор Холдинг».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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