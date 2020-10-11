Когда в Крыму наступит настоящая осень: прогноз

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К следующим выходным, 17 октября, в Крыму ожидается резкое похолодание до 10 градусов.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«К следующим выходным ситуация начнет перестраиваться на настоящий осенний вариант погоды. Циклон принесет дожди, что собьет показания термометров, но всего лишь до своей климатической нормы. К следующим выходным ожидается температура +8…+13 ночью, днем не стоит рассчитывать на отметки выше +16…+21», - сказал Евгений Тишковец.

Перепад температуры не означает, что в Крыму аномально похолодает. Показатели всего лишь вернутся в рамки климатической нормы.

Вместе с тем, у октября 2020 года есть шансы стать самым жарким за всю историю метеонаблюдений. Среднемесячная температура уже превышает климатическую норму на целых 5,5 градусов.

«Самый-самый теплый октябрь в Симферополе был в 2012 году. Тогда среднемесячная температура составила +16 градусов. Пока заканчивается только первая декада месяца, но средняя температура сейчас составляет +18,9. Заявка на рекорд есть», - отметил специалист.

Ранее Евгений Тишковец спрогнозировал по-летнему теплую погоду до 16 октября. Так, в дневные часы температура воздуха будет достигать +24…+29 градусов.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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