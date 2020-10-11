Каждое десятое предприятие Евпатории нарушает «противоковидные требования»

Власти Евпатории при проверке выявили нарушения противоэпидемических требований по коронавирусу в 10% торговых объектов города.

Об этом сообщил замглавы администрации Евпатории Кирилл Вавренюк.

«За период с 1 по 8 октября специалисты управления потребительского рынка и развития предпринимательства и муниципального контроля провели 186 рейдовых мероприятий, увеличив показатель почти на три десятка. Нарушения выявили на 18 объектах, и заключаются они в неиспользовании персоналом средств индивидуальной защиты органов дыхания», – сообщил Вавренюк.

По 14 составленным актам материалы направлены в Роспотребнадзор. В четырех же торговых объектах нарушения были незначительными. «Например, не до конца заполнен журналы дезинфекции или измерения температуры у сотрудников, поэтому владельцы отделались суровым предупреждением», – добавил замглавы администрации.

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В тексте использованы материалы: Крыминформ

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