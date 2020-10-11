Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Рост продолжается: в Крыму 152 новых случая заражения коронавирусом ● Учителей Севастополя могут отправить в полуудаленку ● Пенсионерам в Крыму рекомендуют сидеть по домам ● В Севастополе фиксируют рост больных и смертей из-за коронавируса ● Пять COVID-положительных пациентов скончались в Крыму за сутки
Каждое десятое предприятие Евпатории нарушает «противоковидные требования»
Власти Евпатории при проверке выявили нарушения противоэпидемических требований по коронавирусу в 10% торговых объектов города.
Об этом сообщил замглавы администрации Евпатории Кирилл Вавренюк.
«За период с 1 по 8 октября специалисты управления потребительского рынка и развития предпринимательства и муниципального контроля провели 186 рейдовых мероприятий, увеличив показатель почти на три десятка. Нарушения выявили на 18 объектах, и заключаются они в неиспользовании персоналом средств индивидуальной защиты органов дыхания», – сообщил Вавренюк.
По 14 составленным актам материалы направлены в Роспотребнадзор. В четырех же торговых объектах нарушения были незначительными. «Например, не до конца заполнен журналы дезинфекции или измерения температуры у сотрудников, поэтому владельцы отделались суровым предупреждением», – добавил замглавы администрации.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов поручил закрывать не соблюдающие масочный режим предприятия.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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