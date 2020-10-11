Какой сегодня праздник 11 октября

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Сегодня, 11 октября 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Международный день девочек (International Day of the Girl Child)

Фото pixabay.com

Международный день девочек его также называют День девушки и Международным днем ​​девушки (англ. International Day of the Girl Child) - праздник, который был провозглашен ООН в 2012. Цель празднования - привлечение внимания к дискриминации девочек в разных странах, повышение осведомленности о гендерном неравенстве, с которыми сталкиваются малышки во всем мире. Это неравенство включает такие области, как доступ к образованию, социальные права, медицинское обслуживание, защита от дискриминации, насилие в отношении женщин и принудительный брак в детском возрасте.

Всемирный день борьбы с ожирением (World Obesity Day)

11 октября – Всемирный день борьбы с ожирением. На глобальном уровне проблема ожирения достигла масштабов эпидемии; как минимум 2,8 миллиона человек ежегодно умирают от последствий избыточной массы тела или ожирения. Согласно оценкам, в Европейском регионе ВОЗ ожирением страдают 23% женщин и 20% мужчин. Избыточная масса тела и ожирение являются основными факторами риска развития целого ряда хронических заболеваний, включая диабет, сердечно-сосудистые заболевания и рак.

Они также могут приводить к предвзятому отношению к лицам с избыточной массой тела и стигме в связи с ожирением, как отмечается в новом информационном бюллетене ЕРБ ВОЗ.

Харитонов день

Народный праздник «Харитонов день» отмечается 11 октября (по старому стилю - 28 сентября). В этот день православная церковь вспоминает святителя Харитона Исповедника, епископа. Другие названия праздника: «День Харитона», «Харитон», «День Ильи Муромца». В Харитонов день старики советовали за порог носа не высовывать, чтобы не накликать беду.

Также сегодня, 11 октября, отмечают такие праздники:

- День Республики Башкортостан

- День памяти преподобного Харитона Исповедника

- День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в России

- День работников культуры Беларуси

- День художника Украины

- День работников государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины

- Праздник урожая в Армении

- День вдыхания осеннего воздуха

- День закладываний

- Международный день каминг-аута (International Coming Out Day)

- День пиццы с колбасой (National Sausage Pizza Day) в США

- День «Это моя вечеринка» (It's My Party Day) в США

- День посадки деревьев в Намибии

- День боливийской женщины

- День народного восстания в Македонии

Сегодня именины празднуют: Григорий, Иван, Феофан, Юлиания, Нифонт, Лука, Федор, Симон, Феофил, Марк, Антон, Макар, Василий, Сергей, Сильвестр, Александр, Алфей, Афанасий, Евстафий, Зосима, Иродион, Онисифор, Онуфрий, Прохор, Степан, Тит, Анастасий, Илья, Элладий, Евстрат, Савва, Никодим, Еремей, Исаакий, Моисей, Варлаам, Неон, Ефрем, Кирилл, Лаврентий, Мария, Диодор, Авраамий, Поликарп, Пимен, Алексей, Анисим, Никон, Агапит, Вячеслав, Эразм, Нестор, Нектарий, Каллиник, Харитон, Матвей, Валентин, Анатолий, Меркурий, Алипий, Лиодор (Илиодор), Демьян, Кукша, Сисой, Спиридон, Адельфий, Арефий, Варух, Никола.

Что происходило 11 октября в прошлые годы

1138 - четвертое по количеству жертв землетрясение (потери составили 230 тыс. человек) в Алеппо.

1521 - английский король Генрих VIII получает титул «Защитник веры» от римского папы Льва X.

1853 - первый в Америке клиринговый банк открыт в Нью-Йорке.

1899 - началась Англо-бурская война между Британской империей и Республикой Трансвааль и Оранжевым Свободным государством.

1922 - Л. Троцкий на съезде комсомола вводит в обиход, ставшую позднее крылатой, фразу «грызть гранит науки».

1931 - частная собственность полностью запрещена в СССР.

1940 - переведены на двухсменный режим работы шахты Донбасса.

1962 - латинский язык перестал быть обязательным при католических богослуженияхданное решение было принято на Ватиканском соборе.

1990 - в Сербии бизнесменом Желько Ражнатовичем («Аркан») и 19 футбольными фанатами из Белграда создана Добровольческая гвардия.

1994 - резкий обвал курса рубля по отношению к доллару в России («черный вторник»).

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 11 октября. Какие праздники будут завтра?

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