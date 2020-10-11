Власть
До конца октября в Крыму ограничили посещение лесов
фото © Новости Крыма
Минприроды Крыма до конца октября продлило ограничение на посещение лесов и запретило въезжать на их территорию на автомобилях.
Об этом говорится в приказе министерства.
Так, туристам и крымчанам запретят отдыхать на территории десяти крымских лесничеств – в Алуштинском, Бахчисарайском, Белогорском, Джанкойском, Евпаторийском, Куйбышевском, Раздольненском, Симферопольском, Старокрымском и Судакском.
Остальные «зеленые зоны» на территории республики останутся доступными для посещения.
Кроме того, в МЧС Крыма сообщили, что в следующие 21 день спасатели будут усиленно патрулировать лесные зоны, чтобы своевременно выявлять возможные возгорания. Данные меры вводятся в связи с тем, что специалисты прогнозирует установление IV и V классов пожарной опасности из-за засушливой и теплой погоды в октябре.
Ранее в эфире радио «Спутник В Крыму» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что в выходные на полуострове незначительно похолодает и возможны скоротечные дожди, зато с начала следующей недели в Крым вернется по-настоящему летняя погода. По его мнению, необычайно высокие для октября температуры «бьют по климатическим сезонам, смещая их», а также негативно влияют на флору и фауну.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Специалисты насчитали в крымских лесах около 270 млн деревьев. Около 274 млн деревьев растет в лесах Крыма.
В Крыму не хватает женщин-лесников. Самый большой процент женщин-лесников в Крыму – в Бахчисарайском лесхозе.
Запрет на посещение лесов продлен в Крыму до начала октября. Министерство экологии и природных ресурсов Крыма продлило запрет на посещение лесов полуострова.
В Севастополе запретили посещать леса до 24 сентября. В Севастополе до 24 сентября объявлен особый противопожарный режим, в связи с чем вводится запрет на посещение лесов.
COVID в Севастополе: за сутки 35 человек заболели и один скончался
За минувшие сутки в Севастополе зарегистрированы 35 новых случаев заражения коронавирусом, сообщила пресс-служба правительства города.
Рост продолжается: в Крыму 152 новых случая заражения коронавирусом
За 10 октября на территории Республики Крым зарегистрировано 152 случая коронавирусной инфекции.
Невезучие: людей с затонувшего катера в Севастополе спасали дважды
Экипажи сразу двух маломерных судов накануне, 9 октября, спасли сотрудники Центра обеспечения мероприятий гражданской защиты Севастополя.
Аксенов решил ввести новые ограничения по коронавирусу
Индивидуальным предпринимателям и перевозчикам в Крыму запретили обслуживать клиентов без масок из-за ситуации с пандемией коронавируса.
8 октября
Силовики задержали молодого жителя Чечни по подозрению в убийстве крымчанина
Следком продолжает расследование уголовного дела по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть 36-летнего жителя Симферополя (ч.4 ст. 111 УК РФ).