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Власть

До конца октября в Крыму ограничили посещение лесов

10:53 воскресенье, 11 октября 2020
До конца октября в Крыму ограничили посещение лесов

фото © Новости Крыма

Минприроды Крыма до конца октября продлило ограничение на посещение лесов и запретило въезжать на их территорию на автомобилях.

Об этом говорится в приказе министерства.

Так, туристам и крымчанам запретят отдыхать на территории десяти крымских лесничеств – в Алуштинском, Бахчисарайском, Белогорском, Джанкойском, Евпаторийском, Куйбышевском, Раздольненском, Симферопольском, Старокрымском и Судакском.

Остальные «зеленые зоны» на территории республики останутся доступными для посещения.

Кроме того, в МЧС Крыма сообщили, что в следующие 21 день спасатели будут усиленно патрулировать лесные зоны, чтобы своевременно выявлять возможные возгорания. Данные меры вводятся в связи с тем, что специалисты прогнозирует установление IV и V классов пожарной опасности из-за засушливой и теплой погоды в октябре.

Ранее в эфире радио «Спутник В Крыму» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что в выходные на полуострове незначительно похолодает и возможны скоротечные дожди, зато с начала следующей недели в Крым вернется по-настоящему летняя погода.  По его мнению, необычайно высокие для октября температуры «бьют по климатическим сезонам, смещая их», а также негативно влияют на флору и фауну.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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