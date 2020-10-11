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Коронавирус в Крыму

COVID в Севастополе: за сутки 35 человек заболели и один скончался

12:46 воскресенье, 11 октября 2020
Севастополь
COVID в Севастополе: за сутки 35 человек заболели и один скончался

фото © pixabay.com

За минувшие сутки в Севастополе зарегистрированы 35 новых случаев заражения коронавирусом, сообщила пресс-служба правительства города.

«По состоянию на утро 11 октября зарегистрированы 35 новых случаев заболевания COVID-19. Это местные жители в возрасте от 14 до 92 лет», – говорится в сообщении.69-летняя женщина с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончалась.

«Течение болезни осложнялось двусторонней вирусно-бактериальной пневмонией, острой дыхательной недостаточностью, полиорганной недостаточностью на фоне хронических заболеваний», – уточнили в пресс-службе.

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 1321 человек. 874 пациента выздоровели, умерли 39 человек.

На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 248 человек, в городской больнице №9 – 244, под наблюдением по месту жительства – 429 человек.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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Коронавирус в Крыму
COVID в Севастополе: за сутки 35 человек заболели и один скончался

COVID в Севастополе: за сутки 35 человек заболели и один скончался

За минувшие сутки в Севастополе зарегистрированы 35 новых случаев заражения коронавирусом, сообщила пресс-служба правительства города.

Коронавирус в Крыму
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