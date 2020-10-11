COVID мутировал: врачи обнаружили новый необычный симптом коронавируса

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Волдыри на ногах могут быть симптомом новой коронавирусной инфекции, заявил доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн со ссылкой на доклад британских исследователей.

«Из тех (симптомов), что тут (в докладе – ред.) указаны, действительно, необычными являются волдыри на ногах», – цитирует специалиста РБК.

По словам Альтштейна, британские специалисты в качестве новых симптомов также приводят боль в мышцах и утомляемость, однако они уже известны медикам и являются типичными для респираторных вирусных инфекций.

Он отметил, что на данный момент возможные проявления инфекции уже изучены, поэтому новые симптомы могут свидетельствовать о существовании других вариантов заболевания.

По данным Всемирной организации здравоохранения, число заразившихся коронавирусом в мире приблизилось к 37 миллионам. За последние сутки выявили свыше 242 тысяч новых случаев COVID-19.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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