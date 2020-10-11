Власть
7За долг по электричеству директора предприятия в Севастополе оштрафовали на 100 тысяч
Директора предприятия «Севжилсервис», которое осуществляет деятельность по управлению многоквартирными домами, суд оштрафовал на 100 тысяч рублей из-за долгов за электричество, сообщает прокуратура Севастополя.
«Установлено, что управляющая компания не производила своевременно оплату потребленной электроэнергии, в связи с чем перед ООО «Севэнергосбыт» образовалась задолженность в размере 17 млн рублей», – сказано в сообщении.
По данным ведомства, в отношении руководителя предприятия возбудили дело по статье об «осуществлении предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с грубыми нарушениям лицензионных требований».
Имя и фамилия руководителя предприятия в сообщении не указаны. Его комментарии отсутствуют.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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