«Жирное время»: в Крыму раскупают апартаменты по 20 млн рублей

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Состоятельные жители крупных городов России устремились в Крым, попутно скупая недвижимость премиум и элит-класса.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил директор по развитию и стратегическому управлению риэлторской компании Дмитрий Майоров.

«Многие покупатели, привыкшие ранее проводить лето в Испании и Тенерифе, пересмотрели отношение к югу России. Они активно приобретают жилье привычного для них класса по стоимости 15-20 млн рублей и выше. – сообщил Майоров. – Наибольшим спросом пользуются утопающие в зелени парков населенные пункты Южного берега Крыма».

По мнению эксперта, основной причиной стало желание обеспечить себе возможность сохранить привычный образ жизни не смотря на ограничения, связанные с пандемией коронавируса. «Никто не знает, как долго продлится это ситуация – год, два или три, поэтому ищут альтернативу заграничным курортам, и Крым может ее предоставить».

Как и в среднем сегменте, жилье премиум-класса за несколько месяцев выросло в цене на 100-200 долларов за квадратный метр. Гость эфира отметил, что благодаря запросу на дорогое жилье, на полуострове повышаются требования к уровню инфраструктуры в целом. «Покупатели делают выбор в пользу объектов, обеспеченных благоустроенной придомовой территорией, детскими, спортивными и площадками для выгула собак, парковками», – добавил он.

Этот год стал особенным для рынка недвижимости полуострова. После затишья самоизоляции активность покупателей превзошла все ожидания как застройщиков, так и продавцов вторичного жилья. В недорогом сегменте самыми востребованными стали одно и двухкомнатные квартиры в новостроях, приобрести которые можно было по ипотеке с государственной поддержкой.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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