Загрузка отелей и санаториев Крыма в октябре достигла 90 процентов

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В 2020 году курортный сезон в Крыму начался с задержкой из-за пандемии нового коронавируса.

Отели и санатории Крыма в продолжающийся на полуострове бархатный сезон загружены на 90%, сообщили ТАСС в пресс-службе Минтуризма республики.

В 2020 году курортный сезон в Крыму начался с задержкой из-за пандемии нового коронавируса. Республика, по разным оценкам, потеряла от 1 до 2 млн туристов. При этом с начала года в регионе уже побывали более 5 млн отдыхающих, а в сентябре турпоток превысил 1,1 млн человек, что на 40% больше прошлогоднего показателя.

«Судя по всему, октябрь будет также крайне успешным, поскольку по целому ряду объектов размещения загрузка достигает 90% и даже 100% в некоторых случаях. У нас очень хорошие перспективы по ноябрю и декабрю», - приводятся в сообщении слова министра курортов и туризма Крыма Вадима Волченко.

В сообщении отмечается, что Крым - это традиционный курорт для лечения и реабилитации заболеваний, связанных с дыхательной системой. «А это как раз то, что сейчас актуально для страны на фоне пандемии. С одной стороны, для туристической сферы Крыма это возможность продлить сезон, с другой - серьезная ответственность, потому что, как и говорилось ранее, главное в курортном сезоне 2020 года - это безопасность гостей и жителей Крыма», - отметил Волченко.

В тексте использованы материалы: ТАСС

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