Выделенные Москвой деньги на воду в Крыму уйдут Севастополю

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Большая часть из 5,8 млрд рублей, выделенных накануне правительством РФ на решение проблем с водой на Крымском полуострове, уйдет Севастополю.

Об этом сообщила пресс-служба минэкономразвития России.

«Минобороны России к марту 2021 года будут реализованы два мероприятия в Севастополе по переброске поверхностных вод с реки Бельбек и Кадыковского карьера на общую сумму порядка 4,9 млрд рублей, что обеспечит дополнительно Севастополю не менее 55 тысяч куб. м воды в сутки и бесперебойное водоснабжения населения и социальных объектов», – говорится в сообщении.

Более 800 млн рублей будет направлено на бурение новых скважин в Крыму и Севастополе, ремонт сетей водоснабжения и покупку спецоборудования и техники. Это позволит Крыму обеспечить дополнительные 10 тысяч кубометров воды в сутки, Севастополю – 3,5 тысячи кубометров воды в сутки.

«Кроме того, минэкономразвития России продолжает работу по утверждению плана дополнительных мероприятий по водоснабжению субъектов Крымского полуострова, носящих среднесрочный и долгосрочный характер, реализация которых планируется в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2024 года», – добавили в пресс-службе.

Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о выделении 5,8 млрд рублей на решение проблем с водоснабжением в Крыму.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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