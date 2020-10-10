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Власть

В Севастополе на линии Артбухта - Радиогорка снова сломался катер

В Севастополе на линии Артбухта – Радиогорка 10 октября работает только один катер.

По данным Севастопольского морского порта, сокращение числа судов связано с техническими причинами.

«По техническим причинам, до устранения неисправности по Радиогорке с 06:30 работает только один катер», – сказано в сообщении.

На этой неделе уже сообщалось о поломке катера и работе одного судна на данном направлении.

В тексте использованы материалы: Форпост

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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