Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Пять COVID-положительных пациентов скончались в Крыму за сутки ● Антирекорд снова обновлен: оперативная сводка по COVID в Крыму ● Почти треть пациентов с коронавирусом в Крыму лечатся на дому ● В Севастополе ужесточают меры против COVID ● «Власти рискуют жизнями людей»: как вторая волна коронавируса накрывает Крым
В Севастополе фиксируют рост больных и смертей из-за коронавируса
фото © vk.com/aksenovrk
За сутки в Севастополе выявили 33 новых случаев заболевания коронавирусом, двое зараженных скончались.
Об этом сообщает пресс-служба правительства города.
Местные власти сообщили, что все заболевшие проживают в Севастополе. Среди них люди в возрасте от 27 до 72 лет. Кроме того, до 38 увеличилось число умерших.
«Скончались две женщины: приезжая 56 лет и местная 83 лет. Течение болезни в обоих случаях осложнялось двусторонней вирусно-бактериальной пневмонией, острой дыхательной недостаточностью, полиорганной недостаточностью на фоне хронических заболеваний», - уточнили в правительстве.
Вместе с тем, 21 человек уже выздоровел и выписан. Таким образом, в стационарах остается 319 зараженных.
По последним данным, с начала года коронавирус в Севастополе подцепили 1286 горожан и приезжих. Накануне местные медики сообщили о 32 случаях заболевания. Причем самому младшему заболевшему исполнилось всего полгода, а старшему – 83. Также зарегистрирован один летальный случай.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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