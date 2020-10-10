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Коронавирус в Крыму

В Севастополе фиксируют рост больных и смертей из-за коронавируса

В Севастополе фиксируют рост больных и смертей из-за коронавируса

фото © vk.com/aksenovrk

За сутки в Севастополе выявили 33 новых случаев заболевания коронавирусом, двое зараженных скончались.

Об этом сообщает пресс-служба правительства города.

Местные власти сообщили, что все заболевшие проживают в Севастополе. Среди них люди в возрасте от 27 до 72 лет. Кроме того, до 38 увеличилось число умерших.

«Скончались две женщины: приезжая 56 лет и местная 83 лет. Течение болезни в обоих случаях осложнялось двусторонней вирусно-бактериальной пневмонией, острой дыхательной недостаточностью, полиорганной недостаточностью на фоне хронических заболеваний», - уточнили в правительстве.

Вместе с тем, 21 человек уже выздоровел и выписан. Таким образом, в стационарах остается 319 зараженных.

По последним данным, с начала года коронавирус в Севастополе подцепили 1286 горожан и приезжих. Накануне местные медики сообщили о 32 случаях заболевания. Причем самому младшему заболевшему исполнилось всего полгода, а старшему – 83. Также зарегистрирован один летальный случай.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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Коронавирус в Крыму
В Севастополе фиксируют рост больных и смертей из-за коронавируса

В Севастополе фиксируют рост больных и смертей из-за коронавируса

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Коронавирус в Крыму
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