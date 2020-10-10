Общество
В Крыму пересох самый большой водопад
фото © Новости Крыма
В Крыму пересох самый большой водопад полуострова Учан-Су.
Очевидцы сняли произошедшее на видео и поделились записью с Telegram-каналом «Подъем».
На кадрах ролика запечатлена каменистая сухая скала, на которой полностью отсутствуют потоки воды.
Отмечается, что водопад расположен на юго-западных склонах Ялтинской яйлы в шести километрах к западу от Ялты на высоте 390 метров над уровнем моря. Высота Учан-Су — 98,5 метра.
1 сентября стало известно, что пересохли почти все крупные реки Крыма. Гидрометцентр предупреждал, что региону не стоит рассчитывать на сильные дожди для решения проблемы из-за расположения в степной зоне.
После этого глава республики Сергей Аксенов заявил, что из-за засухи стоит готовиться к худшей ситуации — это поможет спокойнее преодолеть все, что будет сверх нее. Он добавил, что на полуострове вводятся графики подачи воды.
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