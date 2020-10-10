В Феодосии хотят легализовать блошиный рынок

Стихийный «блошиный» рынок во дворе многоквартирных домов на пересечении улиц Украинской и Советской организовался в 90-х годах прошлого века, сообщили в пресс-службе администрации Феодосии.

Блошиный рынок сразу же вызвал негативную реакцию жителей, которые начали обращаться в органы власти с просьбой ликвидировать стихийную торговлю на их территории.

Во время встречи Главы администрации города Феодосии Сергея Бовтуненко с депутатом Феодосийского городского совета по избирательному округу № 3 Алексеем Большуновым при участии Главы муниципального образования городской округ Феодосия — председателя Феодосийского городского совета Анжелы Сердюковой ими вновь был поднят этот вопрос.

Алексей Большунов рассказал, что к нему поступают многочисленные обращения от избирателей с просьбой ликвидировать несанкционированную торговлю подержанными вещами прямо с земли, из-за которой они испытывают постоянные неудобства. Он передал эту просьбу Сергею Бовтуненко.

В рамках реагирования на депутатское обращение Главой администрации города были даны поручения управлению муниципального контроля и управлению городского развития для принятия мер реагирования.

Сейчас для урегулирования ситуации проводятся консультации с руководством рынка «Гостиный двор», чтобы продавцам с «блошиного» рынка были предоставлены места за символическую плату. Как отметил на прошедшей рабочей встрече директор рынка, им предложены места на территории рынка с оплатой, которая включает расходы за вывоз мусора.

— Традиционный для многих городов «блошиный рынок» должен продолжать жить и в Феодосии, но с учетом сегодняшних реалий и мнения горожан. Уверен, мы придем к решению, которое устроит как торговцев, так и местных жителей, — отметил Сергей Бовтуненко.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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