В Евпатории с льготников требуют по 10 рублей за выход из автобуса

Перевозчик маршрута № 259 Евпатория – село Великое перестал останавливаться на дачных остановках, которые обслуживались общественным транспортом с 1985 года.

Пожилых людей увозят на конечную остановку, и им несколько километров приходится возвращаться пешком. Возмущенные жители дачных массивов обратились в «Крымскую газету» с просьбой разобраться в проблеме.

— На этом маршруте 11 дачных кооперативов, порядка четырех тысяч населения, в основном пенсионеры. Но пять остановок, между которыми почти 13 километров, перевозчик выбросил из маршрута. При этом все остановки капитально оборудованы:

построены из блоков, камня, имеются зебры и знаки. На объявлениях, которые расклеили в автобусе, пишут, что за посадку и высадку пассажиров льготных категорий вне остановочных пунктов, то есть на этих пяти исключенных остановках, льготник должен заплатить 10 рублей. И тут же в объявлении крупным шрифтом подчеркнуто:

«Льготный проезд – бесплатный»!, — рассказал местный житель Игорь Чепраков.

Директор компании-перевозчика Вячеслав Свижевский объяснил ситуацию:

– Раньше маршрут назывался Евпатория – Ленок, компания выигрывала конкурс на него в Евпатории, и тогда мы останавливались, потому что автобус был предусмотрен специально для дач. А потом его переименовали в Евпатория – с. Великое, и маршрут разыгрывался уже не от Евпатории, а от Сакского района. Пока работники ГАИ не останавливали водителей и не наказывали их за остановку в неположенном месте, вопросов не было, — сказал он.

Руководитель компании заверяет, что давно обращается к руководству Сакского района с просьбой оборудовать остановки соответствующими знаками. Также он уверяет, что не давал команды брать с льготников деньги за остановку.

Начальник отдела жилищного фонда, инженерной инфраструктуры и транспорта администрации Сакского района Евгений Леоненко пояснил, что данная дорога является межмуниципальной, то есть находится в ведении Службы автомобильных дорог Республики Крым:

— К нам поступали жалобы жителей, мы их рассматривали. С нашей стороны буквально на прошлой неделе направлено в Министерство транспорта республики письмо, чтобы они рассмотрели вопрос о внесении изменений в маршрут, установке остановочных павильонов, их оборудовании, а также установке соответствующих знаков. То есть теперь республика будет решать этот вопрос в рамках законодательства. Ответ нам еще не поступал, по идее, должны рассмотреть наше обращение в течение 15 дней, — заверил он.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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