В «Артеке» будут строить ситуационный центр

Эксперты Крымского филиала Главгосэкспертизы России одобрили проект строительства ситуационного центра в международном детском центре «Артек».

Как сообщила пресс-служба филиала, положительное заключение выдали после повторного изучения документации.

«На территории детского центра построят здание ситуационного центра в рамках четвертого этапа комплекса инженерно-технических мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности международного детского центра «Артек», – говорится в сообщении. – Пятиэтажное здание площадью 2542,34 кв. метров предназначено для размещения работников «Артека», управляющих инженерным обеспечением детского центра, и работников охранных структур».

В здании обустроят помещения охраны, рабочие кабинеты, комнаты отдыха, пункт связи, технические и санитарно-бытовые помещения. Также проект предусматривает строительство здания блочной комплектной трансформаторной подстанции. Прилегающая к объекту территория будет благоустроена и доступна лицам с ограниченными физическими возможностями.

«Финансирование строительства будет осуществляться за счет средств федерального бюджета в рамках ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2024 года». Застройщик – международный детский центр «Артек». Генеральный проектировщик – ООО «Стройгазмонтаж», – добавили в сообщении.

Ранее сообщалось, что Главгосэкспертиза одобрила проект новой охранной системы «Артека». Он предусматривает устройство комплекса инженерно-технических средств охраны периметра. Лагерь будет оборудован системой обнаружения и предупреждения попыток несанкционированного проникновения на территорию.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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