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Власть

В аэропорту Симферополя отчитались о падении пассажиропотока

09:01 суббота, 10 октября 2020

Аэропорт Симферополя 8 октября обслужил 4 млн человек с начала 2020 года, при этом пассажиропоток упал по сравнению с 2019 годом, сообщает пресс-служба аэропорта.

Как отмечается, юбилейного пассажира приняли почти на месяц позже, чем в 2019 году, что связано с резким падением авиаперевозок весной и первой половине лета из-за пандеми COVID-19. В 2019 году четырехмиллионного пассажира аэропорт обслужил 10 сентября.

«По состоянию на 8 октября 2020 года падение пассажиропотока в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составило около 500 тыс. человек. За это же время в аэропорту приняли и отправили почти на 3 тыс. рейсов меньше, чем в 2019 году», – говорится в сообщении.

Ранее спикер парламента Крыма Владимир Константинов сообщил, что власти полуострова заинтересованы в открытии прямого транспортного сообщения между Минском и Симферополем.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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