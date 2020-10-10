Происшествия
Силовики задержали молодого жителя Чечни по подозрению в убийстве крымчанина
фото © Новости Крыма
Следком продолжает расследование уголовного дела по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть 36-летнего жителя Симферополя (ч.4 ст. 111 УК РФ).
В настоящее время обвинение в совершении данного преступления предъявлено 18-летнему жителю Чеченской Республики.
Следственным отделом по Центральному району города Симферополя установлено, что в ночь на 20 сентября текущего года близ кафе по улице Карла Маркса между жителем Симферополя и молодым человеком произошел конфликт, в ходе которого последний нанес удар жителю Симферополя в лицо, от чего пострадавший упал и ударился головой о тротуарную плитку. Спустя сутки он скончался по месту жительства от травмы головы.
От фигуранта уголовного дела получена явка с повинной. Судом ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Также в ходе следствия будет дана оценка действиям работников медучреждения, куда пострадавший обращался за помощью.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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Силовики задержали молодого жителя Чечни по подозрению в убийстве крымчанина
Следком продолжает расследование уголовного дела по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть 36-летнего жителя Симферополя (ч.4 ст. 111 УК РФ).
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