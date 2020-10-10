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Происшествия

Силовики задержали молодого жителя Чечни по подозрению в убийстве крымчанина

17:06 суббота, 10 октября 2020
Силовики задержали молодого жителя Чечни по подозрению в убийстве крымчанина

фото © Новости Крыма

Следком продолжает расследование уголовного дела по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть 36-летнего жителя Симферополя (ч.4 ст. 111 УК РФ).

В настоящее время обвинение в совершении данного преступления предъявлено 18-летнему жителю Чеченской Республики.

Следственным отделом по Центральному району города Симферополя установлено, что в ночь на 20 сентября текущего года близ кафе по улице Карла Маркса между жителем Симферополя и молодым человеком произошел конфликт, в ходе которого последний нанес удар жителю Симферополя в лицо, от чего пострадавший упал и ударился головой о тротуарную плитку. Спустя сутки он скончался по месту жительства от травмы головы.

От фигуранта уголовного дела получена явка с повинной. Судом ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Также в ходе следствия будет дана оценка действиям работников медучреждения, куда пострадавший обращался за помощью.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

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Инспекторы ГИБДД применили оружие для остановки нарушителя в Феодосии. Сотрудники полиции применили табельное оружие для остановки легковушки, которой управлял пьяный крымчанин.

В Симферополе накрыли пункт обмена валют в торговом центре. Сотрудники полиции прекратили деятельность нелегального пункта обмена валюты и пресекли незаконную банковскую деятельность в районе центрального автовокзала Симферополя.

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Следком продолжает расследование уголовного дела по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть 36-летнего жителя Симферополя (ч.4 ст. 111 УК РФ).

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