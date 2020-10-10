Растут и будут расти: что говорят эксперты о ценах на бензин в Крыму

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«Почему так дорого?» – «Так бензин какой дорогой стал!» Подобные реплики жители и гости полуострова слышат при каждом поднятии цен. Привычка списывать любой рост цен на «бензиновый» фактор стала чем-то само собой разумеющимся.

По мнению ведущего эксперта Фонда национальной энергетической безопасности Станислава Митраховича, основными путями снижения стоимости моторного топлива для населения являются изменение размера налоговых отчислений, улучшение логистики и создание конкурентной среды.

«Снижение налогов всегда болезненно для бюджета, но этот инструмент достаточно действенный, – считает Митрахович. – Оптовые цены более чем на половину сформированы из разного рода отчислений и сборов. К примеру, если снизить размер НДС для топливных компаний Крыма, сократив их издержки, розница также опустится».

Введение преференций на транспортировку топлива в автоцистернах или железнодорожными перевозками через Крымский мост, по мнению эксперта, также будет иметь положительный эффект. Третьим инструментом Митрахович назвал создание конкурентной среды.

«Если в Крыму будет больше игроков, некоторое снижение возможно и без дополнительных мер, – полагает эксперт. – Но с этим сложнее. Компании - лидеры топливного рынка по определенным причинам не могут зайти в Крым. Но у государства есть способы стимулировать конкуренцию среди меньших компаний».Замдиректора Института национальной энергетики Александр Фролов считает, что снижение налоговых отчислений не возымеет заметного действия, а причина высоких цен кроется в отсутствии конкуренции.

«Завышенные цены на топливо в Крыму – это в первую очередь результат недобросовестного поведения игроков на рынке, – сказал Фролов. – Это ситуация уже стала нормой. И с этой нормой, разумеется, надо бороться».

Он напомнил, что снижение расходов на доставку топлива за счет строительства моста, а потом и грузового железнодорожного сообщения никоим образом не отразилось на рознице.

«Отсюда делаем вывод, что пока компетентные органы не дадут местным игрокам «по шапке», они в себя не придут, – констатировал эксперт. – Они привыкли к тому, что получают сверхприбыль. Трафик вырос, суточная прокачка АЗС выросла, валовая выручка – также, а реакции нет... Какой смысл снижать цены?«

Собеседник отметил, что в настоящей ситуации наиболее действенным будет вмешательство Федеральной антимонопольной службы (ФАС), прокуратуры и других компетентных органов с целью проверки наличия признаков картельного сговора и обоснованности установленной стоимости. В противном случае ожидать снижения цен не приходится. Эксперт также усомнился в справедливости предоставления налоговых льгот.

«Конечно, крымские игроки не откажутся от налоговых скидок и иной помощи, ссылаясь на высокий уровень расходов. Но если присмотреться, они несут такие же издержки, как и остальные участники рынка: НДС, коммунальные платежи, оплату аренды земли и затраты на сотрудников. При этом, в отличие от материковых коллег, действуют в условиях минимальной конкуренции, что автоматически улучшает их положение», – считает Фролов.

И в сложившейся ситуации крымские топливные компании не заинтересованы пересматривать подход к формированию розничной цены. «Конкуренции нет и не предвидится, а стабильный поток потребителей обеспечен. Поэтому как минимум год, если не вмешаются контролирующие органы, они могут работать в привычном формате».

Подтвердить или опровергнуть точки зрения экспертов представители местных топливных компаний не смогли, воздержавшись от комментариев. Тем не менее при средней цене АИ-92 в 46 рублей за литр и АИ-95 в 52 рубля в Крыму, всего в нескольких километрах от Крымского моста, в Тамани, это же топливо стоит 44,4 и 48,50 рублей соответственно. Возможно, появление новых игроков на рынке когда-нибудь изменит ситуацию. Когда-нибудь. А пока эксперты прогнозируют дальнейший рост цен на бензин в Крыму как минимум в пределах инфляции.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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