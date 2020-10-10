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Происшествия

Пять автомобилей попали в ДТП под Севастополем

ДТП с участием пяти автомобилей произошло вечером 9 октября на выезде из Севастополя в нескольких километрах от 8 участка трассы «Таврида».

«В 19:45 водитель 1986 года рождения, управляя автомобилем БМВ, двигался в направлении Бахчисарая по дороге Севастополь – Инкерман. По левой половине при обгоне справа, он совершил столкновение с двигающимся впереди по правой полосе грузовым автомобилем «Рено». После столкновения БМВ по инерции столкнулся с автомобилем «Лада», который после столкновения развернуло на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Мерседес», движущемся во встречном направлении, и автомобилем БМВ – по ходу движения», – рассказали в ведомстве.

По данным полиции, в результате ДТП в больницу с различными травмами был доставлен водитель автомобиля БМВ и два пассажира автомобиля ВАЗ, среди них 4-летний ребенок.

В тексте использованы материалы: Форпост

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