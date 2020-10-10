Пять COVID-положительных пациентов скончались в Крыму за сутки

Пять человек с подтвержденным COVID-19 скончались в Крыму за сутки.

Об этом сказано на сайте минздрава республики.

Общее количество умерших с начала пандемии составило 87.

Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 5710 случаев новой коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период – 3443 человека, из них 53 за последние сутки.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

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В Крыму впервые провели сложную операцию по удалению опухоли в коре головного мозга. В Крыму впервые проведена сложная нейрохирургическая операция по удалению объемного образования в функционально значимой зоне коры головного мозга под руководством главного нейрохирурга Министерства здравоохранения РФ, профессора Владимира Крылова.

«Власти рискуют жизнями людей»: как вторая волна коронавируса накрывает Крым. В Крыму продолжают расти темпы заболеваемости коронавирусной инфекцией. За сутки 8 октября зарегистрировано 140 случаев – это очередной рекордный показатель.