Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Антирекорд снова обновлен: оперативная сводка по COVID в Крыму ● Почти треть пациентов с коронавирусом в Крыму лечатся на дому ● В Севастополе ужесточают меры против COVID ● «Власти рискуют жизнями людей»: как вторая волна коронавируса накрывает Крым ● Глава Роспотребнадзора призвала не возить детей в Крым
Пять COVID-положительных пациентов скончались в Крыму за сутки
Пять человек с подтвержденным COVID-19 скончались в Крыму за сутки.
Об этом сказано на сайте минздрава республики.
Общее количество умерших с начала пандемии составило 87.
Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 5710 случаев новой коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период – 3443 человека, из них 53 за последние сутки.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
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