Прогноз погоды в Крыму на субботу 10 октября

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в субботу, 10 октября.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - гроза (местами грозы), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - пожарная опасность (высокая пожарная опасность в центральных районах), уровень опасности желтый, гроза (местами грозы), уровень опасности желтый. На южном побережье - гроза (местами грозы), уровень опасности желтый. В горах Крыма - гроза (местами грозцы), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 15 до 21, ночью около 16 градусов. Ветер юго-восточный 9 км/час, возможны порывы до 23 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 90 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 20 до 24, ночью от 20 до 21 градусов. Ветер северо-восточный 15 км/час, возможны порывы до 31 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 81 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 18 до 20, ночью от 19 до 20 градусов. Ветер восточный 12 км/час, возможны порывы до 22 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 85 до 95 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 16 до 23, ночью от 17 до 18 градусов. Ветер восточный 16 км/час, возможны порывы до 41 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 76 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 17 до 22, ночью от 18 до 19 градусов. Ветер восточный 21 км/час, возможны порывы до 34 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 57 до 76 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 17 до 22, ночью около 18 градусов. Ветер восточный 15 км/час, возможны порывы до 45 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 63 до 80 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 15 до 21, ночью от 16 до 17 градусов. Ветер восточный 21 км/час, возможны порывы до 48 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 69 до 87 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 15 до 20, ночью от 15 до 16 градусов. Ветер восточный 24 км/час, возможны порывы до 52 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 81 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 14 до 18, ночью от 15 до 16 градусов. Ветер восточный 16 км/час, возможны порывы до 37 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 72 до 93 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 14 до 21, ночью от 15 до 16 градусов. Ветер восточный 9 км/час, возможны порывы до 26 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 63 до 92 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 20 до 22 градусов тепла. По городам: в Алуште - 21, в Евпатории - 21, на мысе Казантип в Азовском море - 21, в Керчи - 22, в Николаевке - 21, в Севастополе - 21, в Судаке - 21, на Тарханкуте - 21, в Феодосии - 22, в Ялте - 21 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 21, в Египте - 28, на Кипре - 27, в Одессе - 21, в Сочи - 24, в Турции - 27, в Хорватии - 23 градусов выше нуля.

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