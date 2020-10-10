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Коронавирус в Крыму

Почти треть пациентов с коронавирусом в Крыму лечатся на дому

09:48 суббота, 10 октября 2020

Почти треть пациентов с коронавирусом в Крыму проходят курс лечения на дому.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

«В Республике Крым амбулаторное лечение получает до 30% больных новой коронавирусной инфекцией. Информация о наличии свободных коечных мест в инфекционных госпиталях является оперативной, данные корректируются с учетом процесса госпитализации пациентов в медицинские учреждения», – сообщили в пресс-службе.

Под лечение пациентов с подтвержденным COVID-19 в Крыму развернуто почти 1,7 тысячи коек. Потенциал для развертывания новых коек сохраняется.

«Минздрав Крыма обращает внимание на то, что в республике на данный момент развернуто 1 689 коек для лечения больных с новой коронавирусной инфекцией, в то время как по нормативу минздрава России предусмотрено развертывание 956 коек. В случае крайней необходимости, развертывание коек в инфекционных стационарах будет продолжено», – уточнили в пресс-службе министерства.

Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 5 553 случая новой коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период – 3 390 человек, из них 37 за последние сутки. Общее количество умерших с начала пандемии составило 82 человека.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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