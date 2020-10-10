«Отдал бы приказ стрелять»: соратник экс-президента рассказал как бы Янукович спасал Крым

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Бывший народный депутат Украины, экс-глава Харьковской облгосадминистрации Михаил Добкин рассказал о том, мог ли Виктор Янукович в 2014 году «согласовать сдачу Крыма» Украиной.

«Ни о какой сдаче Крыма или торговле Крымом со стороны правительства Януковича речи не шло. Он в этом плане был максимальным государственником… Янукович Крым защищал больше, чем все те, кто сегодня обвиняют его и тех, кто с ним был, в сдаче Крыма», – сказал Добкин в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

Политик убежден, что при всей своей «миролюбивости и некой трусости» Янукович отдал бы приказ стрелять, если бы при нем начали захватывать Крым.

По мнению Добкина, в 2014 году украинские власти должны были начать боевые действия в Крыму, чтобы не допустить присоединения полуострова к России.

«(Крым) у нас не отобрали. Отобрать можно, когда человек что-то защищает… Кто отдал жизнь за Крым? У нас что, там не было войск? У нас не было там оружия?.. Там должны были полечь тысячи. Пускай забрали бы через тысячи смертей – и мы бы сказали: «Мы делали все, что могли. Там лежат жизни наших героев». Я не кровожадный, но так жизнь устроена», – заявил он.

В январе 2019 года Оболонский районный суд Киева признал Януковича виновным в госизмене и пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорил экс-президента к 13 годам лишения свободы.

Киевский апелляционный суд оставил приговор суда первой инстанции в силе. По словам адвоката Януковича Максима Могильницкого, обвинение не смогло доказать причастность бывшего главы украинского государства в «сдаче Крыма».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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