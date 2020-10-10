Происшествия
Невезучие: людей с затонувшего катера в Севастополе спасали дважды
фото © Светлана Косинова / ForPost
Экипажи сразу двух маломерных судов накануне, 9 октября, спасли сотрудники Центра обеспечения мероприятий гражданской защиты Севастополя.
Как сообщает ведомство, первое маломерное судно не выдержало силы штормовых волн и затонуло недалеко от берега. Его экипаж был эвакуирован на проходящий мимо катер, но тот по техническим причинам потерял ход, стал на якорь и послал сигнал «SOS».
Сигнал был получен в 9.00, и к месту происшествия вышел катер поисково-спасательного подразделения «Омега» ГКУ ЦГЗ.
«В ходе разведки было обнаружено маломерное судно с 7 пассажирами на борту на расстоянии около одного километра от берега у поселка Любимовка Потерпевшие с затонувшего судна были эвакуированы катером спасателей и доставлены на берег Севастопольской бухты. В медицинской помощи пострадавшие не нуждались», - сообщает спасательная служба.
Спасатели помогли экипажу восстановить работу судна, и оно своими силами направилось к месту стоянки.
В поисково-спасательной операции было задействовано 3 человека и 1 катер. Операция осложнялась повышенным волнением моря - 3-4 балла.
Напомним: при таком волнении моря при купании с катера у берегов Севастополя утонула девушка, спутник которой сейчас подозревается в том, что предпринял мер для спасения и нарушении морских правил безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека».
В тексте использованы материалы: Форпост
Ранее Новости Крыма сообщали:
В море возле Керченского моста эвакуировали людей с яхты. В Керченском проливе вблизи арки Крымского моста спасатели 6 октября эвакуировали людей с поломанной частной яхты.
В Крыму кайтсерферов унесло в открытое море. В 14.00 в службу спасения поступило сообщение о том, что в районе п. Межводное Черноморского района в море на расстоянии около 4-х километров от берега уносит в море двух кайтсерфингистов.
В Севастополе женщина хотела переплыть бухту и чуть не утонула. В Севастополе чуть не утонула женщина, которая решила переплыть Карантинную бухту и выйти на берег на территории Херсонеса Таврического.
Спасатели обнаружили дрейфующую лодку с пассажирами в 7 километрах от крымского берега. Крымские спасатели оказали помощь пассажирам моторной лодки, унесенным в открытое море в Черноморском районе.
Невезучие: людей с затонувшего катера в Севастополе спасали дважды
Экипажи сразу двух маломерных судов накануне, 9 октября, спасли сотрудники Центра обеспечения мероприятий гражданской защиты Севастополя.
Силовики задержали молодого жителя Чечни по подозрению в убийстве крымчанина
Следком продолжает расследование уголовного дела по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть 36-летнего жителя Симферополя (ч.4 ст. 111 УК РФ).
В Севастополе фиксируют рост больных и смертей из-за коронавируса
За сутки в Севастополе выявили 33 новых случаев заболевания коронавирусом, двое зараженных скончались.
Аксенов решил ввести новые ограничения по коронавирусу
Индивидуальным предпринимателям и перевозчикам в Крыму запретили обслуживать клиентов без масок из-за ситуации с пандемией коронавируса.
8 октября
В Севастополе ужесточают меры против COVID
В Севастополе с понедельника частично вернут режим самоизоляции – она станет обязательной для лиц старше 65 лет и для лиц с хроническими заболеваниями из категории риска по коронавирусу.