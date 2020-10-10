Невезучие: людей с затонувшего катера в Севастополе спасали дважды

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Экипажи сразу двух маломерных судов накануне, 9 октября, спасли сотрудники Центра обеспечения мероприятий гражданской защиты Севастополя.

Как сообщает ведомство, первое маломерное судно не выдержало силы штормовых волн и затонуло недалеко от берега. Его экипаж был эвакуирован на проходящий мимо катер, но тот по техническим причинам потерял ход, стал на якорь и послал сигнал «SOS».

Сигнал был получен в 9.00, и к месту происшествия вышел катер поисково-спасательного подразделения «Омега» ГКУ ЦГЗ.

«В ходе разведки было обнаружено маломерное судно с 7 пассажирами на борту на расстоянии около одного километра от берега у поселка Любимовка Потерпевшие с затонувшего судна были эвакуированы катером спасателей и доставлены на берег Севастопольской бухты. В медицинской помощи пострадавшие не нуждались», - сообщает спасательная служба.

Спасатели помогли экипажу восстановить работу судна, и оно своими силами направилось к месту стоянки.

В поисково-спасательной операции было задействовано 3 человека и 1 катер. Операция осложнялась повышенным волнением моря - 3-4 балла.

Напомним: при таком волнении моря при купании с катера у берегов Севастополя утонула девушка, спутник которой сейчас подозревается в том, что предпринял мер для спасения и нарушении морских правил безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека».

В тексте использованы материалы: Форпост

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