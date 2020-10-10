На Крымском мосту задержали 840 бройлеров

На стационарном посту ДПС «Тамань» автодороги Новороссийск-Керчь сотрудники транспортной полиции и Южного межрегионального управления Россельхознадзора досмотрели грузовой автомобиль ГАЗ, следовавший из ст.Кущевская (Краснодарский край) в Республику Крым.

В машине были обнаружены 840 голов птицы (бройлеры), на которые отсутствовали ветеринарно-сопроводительные документы, характеризующие эпизоотическое состояние места ее выхода. Об этом сообщили в Россельхознадзоре.

Это является нарушением п. 1 ст. 2.3, ст. 18 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 № 4979-1 «О ветеринарии», п. 2, п. 3 «Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов», утвержденных Приказом Минсельхоза РФ от 27.12.2016 г. № 589.

В отношении гражданина, допустившего нарушение, составлен административный протокол по статье 10.8 часть 2, который находится на рассмотрении.Груз отправлен по месту выхода.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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