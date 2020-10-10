Москва поможет Крыму закупить 28 ассенизаторских машин к концу года

Москва в рамках соглашения о сотрудничестве поможет Крыму закупить 28 ассенизаторских машин к концу года.

Об этом сообщила пресс-служба минЖКХ республики.

«В рамках выполнения соглашения о сотрудничестве между правительством Москвы и Советом министров Республики Крым для государственных водоснабжающих предприятий будут закуплены ассенизаторские машины для вывоза жидких коммунальных отходов. Планируется закупить 25 спецмашин для ГУП «Вода Крыма» и 3 – для ГУП «Водоканал ЮБК». Поставка спецавтотранспорта ожидается в декабре текущего года», – говорится в сообщении.

В настоящее время симферопольский филиал «Воды Крыма» планирует привлечь до пяти ассенизаторских машин из других филиалов, если количество заявок на вывоз отходов будет увеличиваться. «Cтоимость услуг по откачке и вывозу сточных вод спецавтотранспортом в пределах города Симферополя составит от 1 712,58 до 2 543,11 рублей», – добавили в пресс-службе.

Ранее представители ассенизаторских компаний сообщили Крыминформу, что из-за начавшихся 2 октября массовых проверок они отказываются выходить на работу. Жители Симферополя стали массово обращаться в госпредприятие «Вода Крыма», но там, по заявлениям граждан, цены на услуги гораздо выше, а очередь расписана на месяцы вперед.

Сегодня глава Крыма поручил встретиться с гражданами, которые занимаются вывозом отходов, и легализовать их деятельность.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Симферополе до очистных довозят всего 3.5% жидких отходов. В Крыму решили легализовать бизнес по вывозу жидких бытовых отходов.

Аксенов пообещал решить «водный кризис» к марту. Работы по бурению новых скважин для водообеспечения Крыма начнутся 12 октября.

Выделенные Москвой деньги на воду в Крыму уйдут Севастополю. Большая часть из 5,8 млрд рублей, выделенных накануне правительством РФ на решение проблем с водой на Крымском полуострове, уйдет Севастополю.

Крымчане стали в два раза реже жаловаться на проблемы с водой. За прошедшую рабочую неделю в Единую дежурно-диспетчерскую службу Симферополя поступило 161 обращение по водоснабжению, при этом за аналогичный период прошлой недели поступило более 300 звонков.