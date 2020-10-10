Власть
Москва поможет Крыму закупить 28 ассенизаторских машин к концу года
Москва в рамках соглашения о сотрудничестве поможет Крыму закупить 28 ассенизаторских машин к концу года.
Об этом сообщила пресс-служба минЖКХ республики.
«В рамках выполнения соглашения о сотрудничестве между правительством Москвы и Советом министров Республики Крым для государственных водоснабжающих предприятий будут закуплены ассенизаторские машины для вывоза жидких коммунальных отходов. Планируется закупить 25 спецмашин для ГУП «Вода Крыма» и 3 – для ГУП «Водоканал ЮБК». Поставка спецавтотранспорта ожидается в декабре текущего года», – говорится в сообщении.
В настоящее время симферопольский филиал «Воды Крыма» планирует привлечь до пяти ассенизаторских машин из других филиалов, если количество заявок на вывоз отходов будет увеличиваться. «Cтоимость услуг по откачке и вывозу сточных вод спецавтотранспортом в пределах города Симферополя составит от 1 712,58 до 2 543,11 рублей», – добавили в пресс-службе.
Ранее представители ассенизаторских компаний сообщили Крыминформу, что из-за начавшихся 2 октября массовых проверок они отказываются выходить на работу. Жители Симферополя стали массово обращаться в госпредприятие «Вода Крыма», но там, по заявлениям граждан, цены на услуги гораздо выше, а очередь расписана на месяцы вперед.
Сегодня глава Крыма поручил встретиться с гражданами, которые занимаются вывозом отходов, и легализовать их деятельность.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Симферополе до очистных довозят всего 3.5% жидких отходов. В Крыму решили легализовать бизнес по вывозу жидких бытовых отходов.
Аксенов пообещал решить «водный кризис» к марту. Работы по бурению новых скважин для водообеспечения Крыма начнутся 12 октября.
Выделенные Москвой деньги на воду в Крыму уйдут Севастополю. Большая часть из 5,8 млрд рублей, выделенных накануне правительством РФ на решение проблем с водой на Крымском полуострове, уйдет Севастополю.
Крымчане стали в два раза реже жаловаться на проблемы с водой. За прошедшую рабочую неделю в Единую дежурно-диспетчерскую службу Симферополя поступило 161 обращение по водоснабжению, при этом за аналогичный период прошлой недели поступило более 300 звонков.
Невезучие: людей с затонувшего катера в Севастополе спасали дважды
Экипажи сразу двух маломерных судов накануне, 9 октября, спасли сотрудники Центра обеспечения мероприятий гражданской защиты Севастополя.
Силовики задержали молодого жителя Чечни по подозрению в убийстве крымчанина
Следком продолжает расследование уголовного дела по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть 36-летнего жителя Симферополя (ч.4 ст. 111 УК РФ).
В Севастополе фиксируют рост больных и смертей из-за коронавируса
За сутки в Севастополе выявили 33 новых случаев заболевания коронавирусом, двое зараженных скончались.
Аксенов решил ввести новые ограничения по коронавирусу
Индивидуальным предпринимателям и перевозчикам в Крыму запретили обслуживать клиентов без масок из-за ситуации с пандемией коронавируса.
8 октября
В Севастополе ужесточают меры против COVID
В Севастополе с понедельника частично вернут режим самоизоляции – она станет обязательной для лиц старше 65 лет и для лиц с хроническими заболеваниями из категории риска по коронавирусу.