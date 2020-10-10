Происшествия
Двух «кофейных хакеров» задержали в Крыму
В Красноперекопске полицейские задержали двух местных подростков, которые «обманывали» кофейные автоматы сувенирными деньгами, сообщает пресс-служба МВД по РК.
По данным ведомства, в полицию обратился владелец сети кофейных автоматов и пожаловался, что кто-то на протяжении месяца похищал из них кофе и деньги. Сумма ущерба составила более 15 тысяч рублей.
По подозрению в преступлении полиция задержала ранее не судимых парней 19 и 17 лет.«С их слов, они вносили в купюроприемники кофейных автоматов сувенирные деньги, получая из них различные напитки и сдачу», - уточнили в МВД.
Сейчас в рамках уголовного дела полицейские выявили 310 подобных «хакерских атак» на аппараты.
В отношении подростков возбудили уголовное дело по статье «мошенничество, совершенное группой лиц». Им грозит до пяти лет лишения свободы.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Инспекторы ГИБДД применили оружие для остановки нарушителя в Феодосии. Сотрудники полиции применили табельное оружие для остановки легковушки, которой управлял пьяный крымчанин.
В Симферополе накрыли пункт обмена валют в торговом центре. Сотрудники полиции прекратили деятельность нелегального пункта обмена валюты и пресекли незаконную банковскую деятельность в районе центрального автовокзала Симферополя.
В Крыму предложили альтернативу повышению штрафов за нарушение ПДД. Увеличение штрафов злостным нарушителям ПДД не поможет навести порядок на дороге, лучше использовать альтернативные методы.
Задержан зам главы горздрава Севастополя. В одном из медучреждений города проходят обыски.
В Севастополе фиксируют рост больных и смертей из-за коронавируса
За сутки в Севастополе выявили 33 новых случаев заболевания коронавирусом, двое зараженных скончались.
Антирекорд снова обновлен: оперативная сводка по COVID в Крыму
За минувшие сутки на территории республики было выявлено еще 157 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
«Отдал бы приказ стрелять»: соратник экс-президента рассказал как бы Янукович спасал Крым
Бывший народный депутат Украины, экс-глава Харьковской облгосадминистрации Михаил Добкин рассказал о том, мог ли Виктор Янукович в 2014 году «согласовать сдачу Крыма» Украиной.
Аксенов решил ввести новые ограничения по коронавирусу
Индивидуальным предпринимателям и перевозчикам в Крыму запретили обслуживать клиентов без масок из-за ситуации с пандемией коронавируса.
8 октября
Мухомор из Калиниграда: Аксенов назначил нового вице-премьера Крыма
Экс-руководитель администрации Калининграда Светлана Маслова назначена вице-премьером Крыма.