Двух «кофейных хакеров» задержали в Крыму

В Красноперекопске полицейские задержали двух местных подростков, которые «обманывали» кофейные автоматы сувенирными деньгами, сообщает пресс-служба МВД по РК.

По данным ведомства, в полицию обратился владелец сети кофейных автоматов и пожаловался, что кто-то на протяжении месяца похищал из них кофе и деньги. Сумма ущерба составила более 15 тысяч рублей.

По подозрению в преступлении полиция задержала ранее не судимых парней 19 и 17 лет.«С их слов, они вносили в купюроприемники кофейных автоматов сувенирные деньги, получая из них различные напитки и сдачу», - уточнили в МВД.

Сейчас в рамках уголовного дела полицейские выявили 310 подобных «хакерских атак» на аппараты.

В отношении подростков возбудили уголовное дело по статье «мошенничество, совершенное группой лиц». Им грозит до пяти лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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