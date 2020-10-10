Антирекорд снова обновлен: оперативная сводка по COVID в Крыму

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За минувшие сутки на территории республики было выявлено еще 157 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов на Facebook.

«На территории Республики Крым зарегистрировано 157 случаев коронавирусной инфекции. 130 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 27 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям», - сообщил Сергей Аксенов.

Последний суточный антирекорд был зарегистрирован накануне, 9 октября, когда выявили 140 случаев заболевания. За вчерашний день в Крыму проведено свыше 3,4 тыс. обследований на СOVID.

Всего с начала года в республике зарегистрировали более 5,7 тыс. случаев заболевания.

Около 3,4 тыс. человек уже выздоровели. При этом 107 больных привезли инфекцию из-за границы и 128 – из других регионов России. Еще 869 зараженных не подозревали о заболевании до тех пор, пока не был проведен лабораторный скрининг среди здоровых лиц.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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