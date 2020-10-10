Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 77.2
воздух +22
море +22

Коронавирус в Крыму

Антирекорд снова обновлен: оперативная сводка по COVID в Крыму

10:55 суббота, 10 октября 2020
Антирекорд снова обновлен: оперативная сводка по COVID в Крыму

фото © zdrav.expert

За минувшие сутки на территории республики было выявлено еще 157 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

 Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов на Facebook.

«На территории Республики Крым зарегистрировано 157 случаев коронавирусной инфекции. 130 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 27 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям», - сообщил Сергей Аксенов.

Последний суточный антирекорд был зарегистрирован накануне, 9 октября, когда выявили 140 случаев заболевания. За вчерашний день в Крыму проведено свыше 3,4 тыс. обследований на СOVID.

Всего с начала года в республике зарегистрировали более 5,7 тыс. случаев заболевания.

Около 3,4 тыс. человек уже выздоровели. При этом 107 больных привезли инфекцию из-за границы и 128 – из других регионов России. Еще 869 зараженных не подозревали о заболевании до тех пор, пока не был проведен лабораторный скрининг среди здоровых лиц.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе ужесточают меры против COVID. В Севастополе с понедельника частично вернут режим самоизоляции – она станет обязательной для лиц старше 65 лет и для лиц с хроническими заболеваниями из категории риска по коронавирусу.

В Крыму впервые провели сложную операцию по удалению опухоли в коре головного мозга. В Крыму впервые проведена сложная нейрохирургическая операция по удалению объемного образования в функционально значимой зоне коры головного мозга под руководством главного нейрохирурга Министерства здравоохранения РФ, профессора Владимира Крылова.

«Власти рискуют жизнями людей»: как вторая волна коронавируса накрывает Крым. В Крыму продолжают расти темпы заболеваемости коронавирусной инфекцией. За сутки 8 октября зарегистрировано 140 случаев – это очередной рекордный показатель.

Глава Роспотребнадзора призвала не возить детей в Крым. Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала не возить детей на юг.

Коронавирус в Крыму
В Севастополе фиксируют рост больных и смертей из-за коронавируса

В Севастополе фиксируют рост больных и смертей из-за коронавируса

За сутки в Севастополе выявили 33 новых случаев заболевания коронавирусом, двое зараженных скончались.

Коронавирус в Крыму
Антирекорд снова обновлен: оперативная сводка по COVID в Крыму

Антирекорд снова обновлен: оперативная сводка по COVID в Крыму

За минувшие сутки на территории республики было выявлено еще 157 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Власть
«Отдал бы приказ стрелять»: соратник экс-президента рассказал как бы Янукович спасал Крым

«Отдал бы приказ стрелять»: соратник экс-президента рассказал как бы Янукович спасал Крым

Бывший народный депутат Украины, экс-глава Харьковской облгосадминистрации Михаил Добкин рассказал о том, мог ли Виктор Янукович в 2014 году «согласовать сдачу Крыма» Украиной.

Власть
Мухомор из Калиниграда: Аксенов назначил нового вице-премьера Крыма

Мухомор из Калиниграда: Аксенов назначил нового вице-премьера Крыма

Экс-руководитель администрации Калининграда Светлана Маслова назначена вице-премьером Крыма.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации