Американский стратегический беспилотник демонстративно залетел в Крым

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Американские военные демонстративно нарушили закрытое воздушное пространство у берегов Крыма.

Несмотря на тот факт, что российские военные вновь закрыли морские и воздушные подходы к Крыму, стало известно о том, что американцы полностью проигнорировали предупреждения и ракетные пуски БРК с побережья Крыма, демонстративно нарушив закрытую для полетов и прохода кораблей зону.

По некоторым данным, американский военный стратегический беспилотник RQ-4 произвел взлет с авиабазы на территории Грузии, после чего, пройдя вдоль всей закрытой зоны, установленной российскими военными, обогнул Крым и направился в сторону самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. С какой именно целью проводилась подобная «инспекция» - неизвестно.

«В то время, когда внимание всего прогрессивного человечества приковано к очередной карабахской войне, другое человечество, более консервативное, не забывает и о других районах наших скорбных. Сейчас маленький тарахтящий беспилотник ОБСЕ Schiebel Camcopter S-100 оглядывает окрестности Лисичанска в Луганской области, а сверху их инспектирует американский беспилотный разведчик RQ-4A Global Hawk, бороздящий небо примерно в том же районе», - об этом сообщает «Телеграм»-канал «Оперативная линия».

Специалисты высказывают мнение о том, что у американцев вероятней всего особый интерес вызвали причины закрытия очень большой зоны практически вдоль всего Черноморского побережья России и Крыма, либо же, американская сторона могла демонстративно показать России нежелание выполнять некие предписания в международном воздушном пространстве.

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