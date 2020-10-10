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Власть

Американский стратегический беспилотник демонстративно залетел в Крым

08:23 суббота, 10 октября 2020
Американский стратегический беспилотник демонстративно залетел в Крым

фото © Новости Крыма

Американские военные демонстративно нарушили закрытое воздушное пространство у берегов Крыма.

Несмотря на тот факт, что российские военные вновь закрыли морские и воздушные подходы к Крыму, стало известно о том, что американцы полностью проигнорировали предупреждения и ракетные пуски БРК с побережья Крыма, демонстративно нарушив закрытую для полетов и прохода кораблей зону.

По некоторым данным, американский военный стратегический беспилотник RQ-4 произвел взлет с авиабазы на территории Грузии, после чего, пройдя вдоль всей закрытой зоны, установленной российскими военными, обогнул Крым и направился в сторону самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. С какой именно целью проводилась подобная «инспекция» - неизвестно.

«В то время, когда внимание всего прогрессивного человечества приковано к очередной карабахской войне, другое человечество, более консервативное, не забывает и о других районах наших скорбных. Сейчас маленький тарахтящий беспилотник ОБСЕ Schiebel Camcopter S-100 оглядывает окрестности Лисичанска в Луганской области, а сверху их инспектирует американский беспилотный разведчик RQ-4A Global Hawk, бороздящий небо примерно в том же районе», - об этом сообщает «Телеграм»-канал «Оперативная линия».

Специалисты высказывают мнение о том, что у американцев вероятней всего особый интерес вызвали причины закрытия очень большой зоны практически вдоль всего Черноморского побережья России и Крыма, либо же, американская сторона могла демонстративно показать России нежелание выполнять некие предписания в международном воздушном пространстве.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Видео с «участием» чеченцев в конфликте в Нагорном Карабахе сняли в Крыму. Распространившееся в социальных сетях видео, в котором якобы демонстрируется участие выходцев из Чечни в конфликте в Нагорном Карабахе, является фейком.

Российские «Бастионы» открыли огонь после того как британский фрегат прошел мимо Крыма. Новые российские береговые ракетные комплексы «Бастион» нанесли учебные удары после прохода у берегов Крымского полуострова военного судна ВМС Великобритании.

Корабли НАТО будут базироваться около Крыма. Украина может разрешить Британии построить базу ВМС в Николаевской области. Для войск НАТО это удобный район для шпионажа за Россией, в качестве места для базирования авиации и флота и плацдарма для возможного удара по России.

Украина разместит вблизи Крыма британских десантников на постоянной основе. Прибывший на юг Украины для проведения учений полк британского воздушного десанта может остаться в стране и разместиться на постоянной основе.

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Американские военные демонстративно нарушили закрытое воздушное пространство у берегов Крыма.

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