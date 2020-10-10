Водный кризис
Развитие сюжета: Выделенные Москвой деньги на воду в Крыму уйдут Севастополю ● Крымчане стали в два раза реже жаловаться на проблемы с водой ● Российский план спасения Крыма от засухи может окончательно добить полуостров ● Дефицит воды в Севастополе: на что потратят российские деньги ● В Крыму первая опреснительная установка может появиться в 2023 году
Аксенов пообещал решить «водный кризис» к марту
фото © Новости Крыма
Работы по бурению новых скважин для водообеспечения Крыма начнутся 12 октября.
Об этом на совещании о ситуации с водоснабжением сообщил глава республики Сергей Аксенов.
«В понедельник, в том числе и федеральные структуры, дополнительно приступают к работе. Мы планируем в кратчайшие сроки пробурить и оборудовать данные скважины, параллельно все работы, которые связаны с прокладкой водозаборов от этих скважин. Приступаем к процессу», – сказал Аксенов.
Глава Крыма напомнил, что к марту 2021 года планируется «разрядить ситуацию» с водой в Симферополе и Симферопольском районе и увеличить время ее подачи. «Мы отдельно договоримся, проинформируем крымчан о планах работ по добыче дополнительных объемов (воды)», – отметил Аксенов.
Ранее глава республики рассказал о принимаемых мерах по водообеспечению Симферополя и двух прилегающих районов.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Крымчане стали в два раза реже жаловаться на проблемы с водой. За прошедшую рабочую неделю в Единую дежурно-диспетчерскую службу Симферополя поступило 161 обращение по водоснабжению, при этом за аналогичный период прошлой недели поступило более 300 звонков.
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