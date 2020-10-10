Аксенов пообещал решить «водный кризис» к марту

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Работы по бурению новых скважин для водообеспечения Крыма начнутся 12 октября.

Об этом на совещании о ситуации с водоснабжением сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«В понедельник, в том числе и федеральные структуры, дополнительно приступают к работе. Мы планируем в кратчайшие сроки пробурить и оборудовать данные скважины, параллельно все работы, которые связаны с прокладкой водозаборов от этих скважин. Приступаем к процессу», – сказал Аксенов.

Глава Крыма напомнил, что к марту 2021 года планируется «разрядить ситуацию» с водой в Симферополе и Симферопольском районе и увеличить время ее подачи. «Мы отдельно договоримся, проинформируем крымчан о планах работ по добыче дополнительных объемов (воды)», – отметил Аксенов.

Ранее глава республики рассказал о принимаемых мерах по водообеспечению Симферополя и двух прилегающих районов.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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