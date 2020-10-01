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Происшествия

Житель Житомирской области пытался заехать в Крым с пистолетом

17:04 четверг, 1 октября 2020

На контрольном пункте въезда-выезда «Каланчак» на административной границе между Крымом и Херсонской областью украинские пограничники выявили у жителя Житомирской области пистолет с патронами, которые он пытался ввезти на территорию полуострова.

«При осмотре транспортного средства с помощью служебной собаки пограничники совместно с представителями ГФС обнаружили пистолет типа SAFARI и 12 патронов к нему, которые запрещены для перемещения через админграницу. Как выяснилось, пистолет переделан из боевого на устройство для отстрела резиновых пуль», – говорится в сообщении.

Отмечается, что пограничники сообщили об инциденте представителям Нацполиции Украины и передали мужчину правоохранителям.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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